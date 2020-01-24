В Сети появились официальные рендеры раскладушки Galaxy Z Flip

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Поскольку производители телефонов продолжают продвигать новые складные форм-факторы, Samsung Galaxy Z Flip становится одним из самых раскрученных устройств в этом году.
После успеха и внимания Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip уже находится под пристальным вниманием публики, поскольку приближается дата его запуска. Последний набор утечек произошел из WinFuture, где появились официальные изображения нового складного смартфона Samsung. Аутлет имеет отличную репутацию по выпуску рендеров устройств до того, как они попадут в продажу, поэтому эти рендеры выглядят довольно многообещающе.
Концептуальные изображения, которые мы видели за последние несколько недель, были довольно близки к конечному продукту (те, что основывались на утечках и слухах), но эти рендеры, безусловно, больше похожи на Samsung. Начиная с экрана, мы видим пластиковую рамку Galaxy Fold вокруг дисплея.
Помните, что эта панель была улучшена после первоначального отзыва Galaxy Fold – пластиковая защитная пленка для дисплея от Fold была позже заправлена под эту пластиковую накладку, поэтому пользователь не будет ее случайно снимать. Согласно отчету, экран разворачивается до 6,7-дюймового дисплея с довольно высоким соотношением сторон – 22:9. Samsung, как сообщается, называет это дисплеем “Infinity Flex”. Ожидается, что его разрешение будет Full HD + с поддержкой HDR +. Между тем эта селфи-камера имитирует вырез Infinity-O на Galaxy Note10.
Телефон открывается свободно благодаря дизайну петли. Его можно использовать с регулировкой от 70 до 110 градусов, и Samsung, по сообщениям, утверждает, что его можно легко положить на стол. Нижняя половина экрана имеет два выступа, где две пластиковые накладки опираются друг на друга, чтобы не допустить соприкосновения дисплея при слишком сильном закрытии.
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