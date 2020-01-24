Минцифры предлагает льготный налоговый режим IP-Box для IT

Минцифры ищет оптимальную форму налогообложения и предлагает для обсуждения формат, который создаст комфортные условия не только для ІТ-отрасли, но и для работников всех креативных и наукоемких сфер – режим IP-Box.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в FACBOOK.

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Intellectual Property Box, более известный как IP-Box – специальный льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности (патенты, программное обеспечение, коммерческая тайна и т. п), в частности ІТ-компании. Такой режим работает в 19 странах Европы.

Суть предложения: вместо снижения ставки налога на прибыль предоставить возможность уменьшить сумму, с которой этот налог надо уплатить.

“Мы предлагаем для компаний, которые осуществляют инновационную деятельность, проводят исследования, то есть создают интеллектуальную собственность, уменьшать базу обложения налогом на прибыль. Уменьшение будет происходить с учетом вклада компании в создание интеллектуальной собственности.

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То же самое касается ЕСВ: режим позволит платить не 22% со всей суммы, потраченной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчета скидки” – отмечают в Минцифры.

Основной целевой аудиторией рассматривают IT, MedTech, высокотехнологичное производство, AgroTech, FinTech и другие отрасли, которые производят интеллектуальную собственность.

Предлагается ввести сниженную ставку для предприятий на:

доходы по продаже/передаче прав объекта интеллектуальной собственности;

платежи по лицензионному договору;

компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности.

При этом отмечается, что предложенные изменения не затрагивают III группу – ФЛП, то есть все желающие работать как физические лица-предприниматели и в дальнейшем будут иметь такую возможность без всяких преград со стороны государства.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минцифры озвучили планы по ІТ-рынку, среди которых:

реформа налогообложения для украинской ІТ-отрасли. Украинским ІТ-компаниям будет выгодно работать легально;

создание аналога IP-Вox-режима. Специальный льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, в частности ІТ-компании. Такой режим работает в ряде стран Европы;

введение рабочих виз для ІТ-специалистов из СНГ и Азии. Таким образом украинские ІТ-компании смогут легально привлекать к работе в Украине нужных им специалистов;