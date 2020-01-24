0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Google запустила платные услуги для полиции и госучреждений

Google запустила платные услуги для полиции и госучреждений

Компания Google начала брать плату с правоохранительных органов за предоставление пользовательских данных.

Как сообщает The New York Times, сборы варьируются от $45 до $245 в зависимости от типа запрошенных данных.

По информации издания, это решение принято для компенсации расходов на обработку запросов о данных пользователей от различных государственных учреждений.

Так, Google взимает с правоохранительных органов $45 за предоставление информации на основании повестки в суд, $60 — на основании разрешенного судом прослушивания и $245 — на основании ордера на обыск.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.