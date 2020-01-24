Google запустила платные услуги для полиции и госучреждений

Компания Google начала брать плату с правоохранительных органов за предоставление пользовательских данных.

Как сообщает The New York Times, сборы варьируются от $45 до $245 в зависимости от типа запрошенных данных.

По информации издания, это решение принято для компенсации расходов на обработку запросов о данных пользователей от различных государственных учреждений.

Так, Google взимает с правоохранительных органов $45 за предоставление информации на основании повестки в суд, $60 — на основании разрешенного судом прослушивания и $245 — на основании ордера на обыск.