Google запустила платные услуги для полиции и госучреждений

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Компания Google начала брать плату с правоохранительных органов за предоставление пользовательских данных.
Как сообщает The New York Times, сборы варьируются от $45 до $245 в зависимости от типа запрошенных данных.
По информации издания, это решение принято для компенсации расходов на обработку запросов о данных пользователей от различных государственных учреждений.
Так, Google взимает с правоохранительных органов $45 за предоставление информации на основании повестки в суд, $60 — на основании разрешенного судом прослушивания и $245 — на основании ордера на обыск.
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