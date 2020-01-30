Штрафы и эвакуаторы: в столице решат проблемы с трафиком

Чтобы решить проблемы с трафиком, необходимо усилить контроль за парковкой в центре столицы.

Об этом в интервью изданию «КиевVласть» сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

“Чтобы город ехал, мы должны делать системные действия – очистку общественных полос с помощью эвакуаторов, парковки”, – отметил Максим Бахматов.

Он также сказал, что большинство парковочных площадок, расположенных в центре города, не заполнены автомобилями даже в часы пик.

“Основное возмущение со стороны людей вызывает то, что мы требуем действовать по правилам. Мол, в чем проблема, я же всего на пять минут припарковался. А то, что перекрываются полосы общественного транспорта, выезды – все это может привести в результате к смертям людей, когда «скорая помощь» или пожарные не могут вовремя добраться на место происшествия”, – добавил советник городского головы.