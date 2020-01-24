Сколько поездок оплатили в метро банковской картой (статистика за 5 лет)

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Более 100 миллионов поездок оплачено бесконтактными банковскими картами и гаджетами в киевском метрополитене.
Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».
“С момента запуска технологии бесконтактной оплаты Mastercard на турникетах киевского метрополитена киевляне и гости столицы совершили более 100 миллионов оплат проезда бесконтактными банковскими картами и NFC-гаджетами”, – говорится в сообщении.
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Ежедневно таким способом на желтых турникетах производится до 240 тысяч оплат, при этом более половины из них – с помощью NFC-устройств (смартфоны, смарт-часы и пр.)
Наиболее популярны бесконтактные расчеты на станциях:
В целом в метрополитене сегодня установлено 139 желтых турникетов для бесконтактной оплаты проезда банковскими платежными картами и гаджетами.
В течение пяти лет бесконтактной технологией в метро успели воспользоваться туристы из более 90 стран мира.
«Безналичный и digіtal-стиль жизни становится трендом как в мире, так и в Украине, а технологии Mastercard создают все возможности для его реализации. Smart city проекты – среди мощнейших драйверов развития cashless, а в транспорте особенно важна скорость и удобство расчетов, которую обеспечивает технология бесконтактной оплаты. Опыт киевского метро – успешный пример того, как инновационная платежная технология сделала настоящую революцию в транспортной инфраструктуре, быстро обрела популярность среди пассажиров и стала новым стандартом для рынка», – подчеркнула Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине.
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