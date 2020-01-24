Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе: сколько выплатит Кабмин

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Жители оккупированного Донбасса с 2020 года смогут получить компенсацию, если их жилье было разрушено в результате боевых действий. Программа будет действовать только на контролируемых Украиной территориях. Такое заявление сделал советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов.
“В государственном бюджете 2020 года есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тысяч гривен на компенсацию владельцам разрушенного жилья стоимости самого жилья. Но мы, исходя из возможности бюджета, имеем определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет на одно домохозяйство выделяться”, – отметил он.
Салихов считает, что через несколько месяцев Кабмин запустит эту программу вместе с местными органами власти и военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.
“Потом уже будем работать с международными донорами, чтобы увеличивать объемы помощи. И будем на следующий год предлагать заложить уже больше. Сейчас у государства нет опыта, когда жилье было разрушено вследствие боевых действий. Сейчас это классифицируется как теракт, поэтому есть соответствующие процедурные моменты. Мы пытаемся их решить в рамках наших полномочий”, – резюмировал Салихов.
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