День финансов, 28 января: о новых проездных в Киеве, самой дорогой вилле Ахметова, авторегистрации от Wizz Air

Вторник, 28 января. Мир финансов разнообразен. Одни покупают виллы. Другие – проездные билеты.

В Киеве изменят систему проездных. В столице планируют с 1 апреля этого года отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые – с ограничением, и без ограничения количества поездок. Стоимость месячного билета без ограничения количества поездок составит 1300 грн. Тарифы на разовые поездки останутся неизменными.

Кабмин изменил формулу цены на газ. Нафтогаз будет продавать газ населению по средней цене на нидерландском хабе TTF. С 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с изложенными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Лайфхаки для заполнения е-декларации. В адрес НАПК с начала 2020 года поступило более 6 тыс. запросов по работе с Реестром деклараций. Поэтому НАПК составило перечень ответов на часто задаваемые вопросы. Например, если возникает ошибка при передаче запроса на сервер ЦСК по протоколу HTTP (5), необходимо выключить расширение браузера и изменить настройки антивирусного программного обеспечения.

Auto Check-In от Wizz Air. Авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов. Стоит услуга 1,5 евро с каждого пассажира. Чтобы воспользоваться автоматической регистрацией, необходимо добавить услугу в бронирование билета, система зарегистрирует пассажиров. После чего будет необходимо ввести номера телефонов пассажиров, а также паспортные данные.

В чем суть идеи “инвестиционной няни”. Ранее мы писали, что инвесторам в Украине будут предоставлять персональных менеджеров, чтобы облегчить им процесс инвестиций. Сегодня министр экономики заявил, что идея “инвестиционной няни” состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором, и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения. Ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины. По его словам, это зеркальный договор.

Налог на онлайн-сервисы. В Верховную Раду подали законопроект, которым хотят ввести налог на добавленную стоимость для онлайн-сервисов и соцсетей. В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами.

Самой дорогой виллой в мире теперь владеет Ахметов. Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел “самую дорогую в мире виллу” во Франции за 200 миллионов евро. Ее начальная цена составляла 350 миллионов евро, но предыдущий владелец, компания Campari Group, продала ее с 43-процентной скидкой. С 1920-х этой виллой владела семья Марнье-Лапостоль. До них владельцем Les Cedres был бельгийский король Леопольд II.