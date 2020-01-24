В США продается легендарный Cadillac Аль Капоне за $1 млн (фото, видео)

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Американская компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу Cadillac, который принадлежал знаменитому мафиози итальянского происхождения Аль Капоне.
О продаже машины сообщает издание TheDrive.
Речь идет об автомобиле Cadillac V8 341-A Town Sedan 1928 года выпуска. Это один из первых в истории бронированных авто. По легенде Аль Капоне лично заплатил за работу по установке брони на кузов машины в магазине автозапчастей.
На лимузин были вмонтированы облицованные асбестом стальные пластины, которые весили более 1300 кг. Гангстер также проследил за тем, чтобы мастера установили на машину толстые пуленепробиваемые стекла. Вместе с тем заднее стекло можно откинуть для того, чтобы стрелять по преследователям из пулемета Томпсона.
Фото: TheDrive
Машина была окрашена под цвет автомобилей местной полиции. Кроме того, в салоне находились сирена, мигалка и радиостанция. Тем самым преступники могли выдать себя за стражей порядка.
Cadillac был конфискован у гангстера в 1931 году в пользу американского правительства. В декабре 1941-го после нападения на Перл-Харбор бронированный автомобиль использовался охраной Франклина Рузвельта для доставки президента США в Белый дом.
Фото: TheDrive
В 50-х машину отреставрировали: с нее сняли часть брони и некоторые дополнительные узлы, однако пуленепробиваемые стекла остались на месте.
Уникальный автомобиль продается за $1 млн.
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