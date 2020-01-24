0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

В США продается легендарный Cadillac Аль Капоне за $1 млн (фото, видео)

В США продается легендарный Cadillac Аль Капоне за $1 млн (фото, видео)

Американская компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу Cadillac, который принадлежал знаменитому мафиози итальянского происхождения Аль Капоне.

О продаже машины сообщает издание TheDrive.

Речь идет об автомобиле Cadillac V8 341-A Town Sedan 1928 года выпуска. Это один из первых в истории бронированных авто. По легенде Аль Капоне лично заплатил за работу по установке брони на кузов машины в магазине автозапчастей.

На лимузин были вмонтированы облицованные асбестом стальные пластины, которые весили более 1300 кг. Гангстер также проследил за тем, чтобы мастера установили на машину толстые пуленепробиваемые стекла. Вместе с тем заднее стекло можно откинуть для того, чтобы стрелять по преследователям из пулемета Томпсона.


Фото: TheDrive

Машина была окрашена под цвет автомобилей местной полиции. Кроме того, в салоне находились сирена, мигалка и радиостанция. Тем самым преступники могли выдать себя за стражей порядка.

Cadillac был конфискован у гангстера в 1931 году в пользу американского правительства. В декабре 1941-го после нападения на Перл-Харбор бронированный автомобиль использовался охраной Франклина Рузвельта для доставки президента США в Белый дом.


Фото: TheDrive

В 50-х машину отреставрировали: с нее сняли часть брони и некоторые дополнительные узлы, однако пуленепробиваемые стекла остались на месте.

Уникальный автомобиль продается за $1 млн.

По материалам Телеграф
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.