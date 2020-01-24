На безопасность дорожного движения в 2020 году потратят более 3 млрд грн

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Государственная программа безопасности дорожного движения на 2020 год составит 3,2 млрд грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Задача снижения аварийности на 30% – ключевая цель Министерства инфраструктуры, предусмотренная программой деятельности правительства. Для этого в 2020 году строим инфраструктуру безопасности, вводим новые стандарты при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов», — заявил Криклий.
Министр также сообщил, что предусмотрено построить и обустроить 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, провести автономное освещение 500 пешеходных переходов. Также будут ликвидированы 16 мест концентрации ДТП, установлены дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами, а нерегулируемые пешеходные объекты будут обустроены светофорами «по требованию».
В 2020 году также планируется реализовать проект повышения безопасности автомобильных дорог в Украине, финансируемый городами совместно с ЕИБ и ЕБРР на общую сумму 177 млн евро.
«ЕИБ и ЕБРР выделяют по 75 млн евро, еще 27 млн евро — собственные средства городов. К реализации проекта подключатся Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр, Львов. За эти средства города обустроят инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожки, пешеходные переходы и тому подобное. Наши партнеры готовы расширить финансирование и привлечь новые города Украины, как только начнется выполнение проекта. Возможно дополнительное выделение еще 50 млн евро от ЕИБ и 75 млн евро от ЕБРР», — подытожил министр.
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