ЦИК назвал суммы компенсации партиям за участие в выборах

Парламентские партии получили из бюджета полное возмещение своих расходов на избирательную кампанию. В январе Центральная избирательная комиссия получила эти средства из бюджета и, согласно требованиям закона, перечислила их партиям.

Об этом ЦИК сообщил ЧЕСТНО в ответ на информационный запрос.

“…Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме”, – говорится в ответе на запрос ЧЕСТНО.



Инфографика: ЧЕСТНО

Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент.

Самую большую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен.

Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 60,3 миллиона.

Именно столько эти партии официально израсходовали во время парламентских выборов и избирательного счета.

Максимальная сумма компенсации партиям ограничивается лишь фактическими официальным затратами партии и установленным в законе лимитом на расходы, а это почти 375,6 гриве млн (90 тысяч минимальных зарплат). Поэтому ни одна партия официально не потратила даже трети установленных законом лимитов.