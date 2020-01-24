0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

ЦИК назвал суммы компенсации партиям за участие в выборах

ЦИК назвал суммы компенсации партиям за участие в выборах

Парламентские партии получили из бюджета полное возмещение своих расходов на избирательную кампанию. В январе Центральная избирательная комиссия получила эти средства из бюджета и, согласно требованиям закона, перечислила их партиям.

Об этом ЦИК сообщил ЧЕСТНО в ответ на информационный запрос.

“…Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме”, – говорится в ответе на запрос ЧЕСТНО.


Инфографика: ЧЕСТНО

Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент.

Самую большую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен.

Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 60,3 миллиона.

Именно столько эти партии официально израсходовали во время парламентских выборов и избирательного счета.

Максимальная сумма компенсации партиям ограничивается лишь фактическими официальным затратами партии и установленным в законе лимитом на расходы, а это почти 375,6 гриве млн (90 тысяч минимальных зарплат). Поэтому ни одна партия официально не потратила даже трети установленных законом лимитов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.