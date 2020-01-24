ЦИК назвал суммы компенсации партиям за участие в выборах

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Парламентские партии получили из бюджета полное возмещение своих расходов на избирательную кампанию. В январе Центральная избирательная комиссия получила эти средства из бюджета и, согласно требованиям закона, перечислила их партиям.
Об этом ЦИК сообщил ЧЕСТНО в ответ на информационный запрос.
“…Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме”, – говорится в ответе на запрос ЧЕСТНО.
Инфографика: ЧЕСТНО
Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент.
Самую большую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен.
Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 60,3 миллиона.
Именно столько эти партии официально израсходовали во время парламентских выборов и избирательного счета.
Максимальная сумма компенсации партиям ограничивается лишь фактическими официальным затратами партии и установленным в законе лимитом на расходы, а это почти 375,6 гриве млн (90 тысяч минимальных зарплат). Поэтому ни одна партия официально не потратила даже трети установленных законом лимитов.
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