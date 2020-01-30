0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Криптовалюта, которую разрабатывает Китай, подорвет господство доллара на мировом рынке - Deutsche Bank

Криптовалюта, которую разрабатывает Китай, подорвет господство доллара на мировом рынке - Deutsche Bank

Цифровая валюта, которая разрабатывается Центральным банком Китая, может сместить эпицентр глобальной экономической мощи.

К такому выводу пришли эксперты Deutsche Bank.

В докладе «Будущее платежей» они отметили, что страна сможет использовать CBDC как «инструмент мягкой или жесткой силы» в экономике.

«Фактически, если компании, занимающиеся бизнесом в Китае, будут вынуждены принять цифровой юань, это, безусловно, подорвет верховенство доллара на мировом финансовом рынке», – указано в документе.

Несмотря на бурное развитие цифровых платежей, в Deutsche Bank считают, что наличные деньги останутся в экономике еще минимум 10 лет.

Среди факторов, способствующих этому, опрошенные в разных странах 3600 клиентов банка назвали то, что с наличкой проще контролировать расходы, легко рассчитываться, ее принимают повсеместно и сохраняется анонимность покупок.

Однако цифровые платежи будут расти «со скоростью света», что приведет к исчезновению пластиковых карт, считают авторы доклада.

Мобильные платежи в течение следующих пяти лет вырастут в четыре раза, ожидают в Deutsche Bank. В наибольшей степени это коснется развивающихся стран.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.