Криптовалюта, которую разрабатывает Китай, подорвет господство доллара на мировом рынке - Deutsche Bank

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Цифровая валюта, которая разрабатывается Центральным банком Китая, может сместить эпицентр глобальной экономической мощи.
К такому выводу пришли эксперты Deutsche Bank.
В докладе «Будущее платежей» они отметили, что страна сможет использовать CBDC как «инструмент мягкой или жесткой силы» в экономике.
«Фактически, если компании, занимающиеся бизнесом в Китае, будут вынуждены принять цифровой юань, это, безусловно, подорвет верховенство доллара на мировом финансовом рынке», – указано в документе.
Несмотря на бурное развитие цифровых платежей, в Deutsche Bank считают, что наличные деньги останутся в экономике еще минимум 10 лет.
Среди факторов, способствующих этому, опрошенные в разных странах 3600 клиентов банка назвали то, что с наличкой проще контролировать расходы, легко рассчитываться, ее принимают повсеместно и сохраняется анонимность покупок.
Однако цифровые платежи будут расти «со скоростью света», что приведет к исчезновению пластиковых карт, считают авторы доклада.
Мобильные платежи в течение следующих пяти лет вырастут в четыре раза, ожидают в Deutsche Bank. В наибольшей степени это коснется развивающихся стран.
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