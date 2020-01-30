Новый Генплан Киева: какие промзоны и промрайоны застроят и озеленят

В проекте нового Генерального плана города Киева заложено уменьшение площади промышленных и коммунально-складских территорий путем повышения эффективности использования земельных участков и производственных фондов.

Об этом сообщили в КО «Институт Генерального плана города Киева», сообщает Официальный портал Киева.

«Такое развитие производственных территорий Киева вполне соответствует параметрам, характерным для современных европейских городов. Также предусмотрена реорганизация заброшенных промышленных зон с новейшими технологиями, развитие системы общественных центров и публичных пространств», – сказал начальник коммунальной организации Сергей Броневицкий.

По его словам, преобразование промышленных территорий недалеко от центра в многофункциональные районы – это возможность для города сократить так называемые маятниковые миграции в рабочие дни, ведь кроме нового жилья, здесь появятся объекты торговли, офисные площади небольших компаний, новые скверы, пешеходные аллеи.

Он отметил, что по новому Генплану Киева, намечено перепрофилирование почти 1,7 тыс. гектаров территорий для многофункциональной общественной, жилой многоквартирной застройки, озеленения и инженерно-транспортной инфраструктуры в промрайонах: «Подольско-Куреневский», «Днепровский», «Никольская Борщаговка», «Нивки», «Отрадный», «Теличка», «Воскресенский», «Дарницкий», в промзонах «Корчеватое» и «Пирогово».

«Все это в перспективе улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе. Многофункциональность – это залог устойчивого развития, когда сокращение одной из функций района не означает его общий упадок», – добавил Броневицкий.