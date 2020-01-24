0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Суд снял аресты с торговых центров и другой недвижимости группы "Амстор"

Суд снял аресты с торговых центров и другой недвижимости группы "Амстор"

Печерский райсуд г. Киева постановлением от 22.11.2019 снял ряд арестов с недвижимости компаний ООО “Амстор”, ООО “Амстор-Инвест” и других предприятий группы “Амстор”, которые были наложены еще в 2015 году этим судом, а также Бабушкинским райсудом г. Днепра в рамках уголовных производств (относительно возможного незаконного завладения имуществом и долями в уставном капитале предприятий группы “Амстор”).

Основанием для снятия арестов стало обращение группы “Амстор”, которое мотивировалось судебными решения о признании банкротом ООО “Амстор” и ООО “Амстор-Инвест”.

Следственный судья пришел к выводу, что “отсутствуют основания для дальнейшего применения указанной меры обеспечения уголовного производства, поскольку наложенный арест препятствует надлежащему осуществлению всех мер ликвидационной процедуры ООО “Амстор”, ООО “Амстор-Инвест” (цитата).

Арест снят в т. ч. с таких объектов недвижимого имущества:

- торгового центра лит. А-3 площадью 11 609,6 кв. м. по адресу г. Запорожье, пр. Советский, 13;
- торгового центра лит. А-1 площадью 11 562,6 кв. м. по адресу г. Запорожье, ул. Новокузнецкая, 41;
- комплекса площадью 6887,4 кв. м. по адресу Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 79;
- торгового центра а площадью 13 362,8 кв. м. по адресу Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Халаменюка, 7;
- нежилого здания площадью 24 502,2 кв. м. по адресу Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Куприна, 2;
- нежилого здания площадью 11 554,0 кв. м. по адресу Донецкая обл., г. Мариуполь, пр. Победы, 21 и других.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.