Суд снял аресты с торговых центров и другой недвижимости группы "Амстор"

Печерский райсуд г. Киева постановлением от 22.11.2019 снял ряд арестов с недвижимости компаний ООО “Амстор”, ООО “Амстор-Инвест” и других предприятий группы “Амстор”, которые были наложены еще в 2015 году этим судом, а также Бабушкинским райсудом г. Днепра в рамках уголовных производств (относительно возможного незаконного завладения имуществом и долями в уставном капитале предприятий группы “Амстор”).

Основанием для снятия арестов стало обращение группы “Амстор”, которое мотивировалось судебными решения о признании банкротом ООО “Амстор” и ООО “Амстор-Инвест”.

Следственный судья пришел к выводу, что “отсутствуют основания для дальнейшего применения указанной меры обеспечения уголовного производства, поскольку наложенный арест препятствует надлежащему осуществлению всех мер ликвидационной процедуры ООО “Амстор”, ООО “Амстор-Инвест” (цитата).

Арест снят в т. ч. с таких объектов недвижимого имущества:

- торгового центра лит. А-3 площадью 11 609,6 кв. м. по адресу г. Запорожье, пр. Советский, 13;

- торгового центра лит. А-1 площадью 11 562,6 кв. м. по адресу г. Запорожье, ул. Новокузнецкая, 41;

- комплекса площадью 6887,4 кв. м. по адресу Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 79;

- торгового центра а площадью 13 362,8 кв. м. по адресу Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Халаменюка, 7;

- нежилого здания площадью 24 502,2 кв. м. по адресу Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Куприна, 2;

- нежилого здания площадью 11 554,0 кв. м. по адресу Донецкая обл., г. Мариуполь, пр. Победы, 21 и других .