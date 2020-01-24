Суд снял аресты с торговых центров и другой недвижимости группы "Амстор"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Печерский райсуд г. Киева постановлением от 22.11.2019 снял ряд арестов с недвижимости компаний ООО “Амстор”, ООО “Амстор-Инвест” и других предприятий группы “Амстор”, которые были наложены еще в 2015 году этим судом, а также Бабушкинским райсудом г. Днепра в рамках уголовных производств (относительно возможного незаконного завладения имуществом и долями в уставном капитале предприятий группы “Амстор”).
Основанием для снятия арестов стало обращение группы “Амстор”, которое мотивировалось судебными решения о признании банкротом ООО “Амстор” и ООО “Амстор-Инвест”.
Следственный судья пришел к выводу, что “отсутствуют основания для дальнейшего применения указанной меры обеспечения уголовного производства, поскольку наложенный арест препятствует надлежащему осуществлению всех мер ликвидационной процедуры ООО “Амстор”, ООО “Амстор-Инвест” (цитата).
Арест снят в т. ч. с таких объектов недвижимого имущества:
- торгового центра лит. А-3 площадью 11 609,6 кв. м. по адресу г. Запорожье, пр. Советский, 13;
- торгового центра лит. А-1 площадью 11 562,6 кв. м. по адресу г. Запорожье, ул. Новокузнецкая, 41;
- комплекса площадью 6887,4 кв. м. по адресу Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 79;
- торгового центра а площадью 13 362,8 кв. м. по адресу Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Халаменюка, 7;
- нежилого здания площадью 24 502,2 кв. м. по адресу Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Куприна, 2;
- нежилого здания площадью 11 554,0 кв. м. по адресу Донецкая обл., г. Мариуполь, пр. Победы, 21 и других.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладамВчера, 13:58 - 29431 13
НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услугиВчера, 16:23 - 2702 5
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газа3 ч. назад - 1297 3
Из-за плохой инфраструктуры Украина ежегодно теряла до 3-4% ВВП - ГончарукВчера, 15:45 - 496 3
Снижение тарифов: в Кабмине сделали разъяснения для украинцев (инфографика)Вчера, 10:03 - 5467 3
Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладамВчера, 13:58 - 29431 13
Отмена повышения пенсионного возраста: кого это коснетсяВчера, 15:00 - 14341
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3484
Зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ИТ-специалистов (данные за декабрь 2019)4 ч. назад - 3413
ПриватБанк открыл прием заявок на доступные кредиты для малого бизнеса под "5-7-9%"Вчера, 17:00 - 3299 1
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1094
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 782
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1101
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4150
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2223