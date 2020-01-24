НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на один из банков

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Национальный банк обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на ПАО “МТБ Банк”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАО “МТБ Банк”, – говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения было установление НБУ факта совершения ПАО “МТБ Банк” рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами – клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными до подразделений этих юрлиц.
Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.
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