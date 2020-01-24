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НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на один из банков

НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на один из банков

Национальный банк обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на ПАОМТБ Банк”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАОМТБ Банк”, – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения было установление НБУ факта совершения ПАОМТБ Банк” рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами – клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными до подразделений этих юрлиц.

Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

По материалам Економічна Правда
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