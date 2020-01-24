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НБУ и Кабмин обсудили запуск дешевых кредитов для бизнеса и ипотеку

НБУ и Кабмин обсудили запуск дешевых кредитов для бизнеса и ипотеку

Представители Национального банка Украины и правительства провели встречу, во время которой обсудили запуск программы дешевых кредитов для бизнеса и ипотеки для населения.

Об этом сообщает прес-служба регулятора.

“Участники совещания сфокусировали внимание на дальнейшем практическом воплощении Меморандума о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности, который Кабинет Министров и НБУ подписали осенью”, – говорится в сообщении.

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Этим документом Правительство обязалось поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики, а НБУ – поддерживать экономическую политику Кабмина, в частности для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевым финансовым ресурсам.

Как отмечается, во время встречи речь шла о работе в таких направлениях:

Для бизнеса. Реализация программы «Доступные кредиты 5-7-9%» будет способствовать расширению деятельности микро- и малых предприятий, созданию новых рабочих мест, импортозамещению и возвращению трудовых мигрантов. Программа поможет устранить из наиболее существенных барьеров для развития бизнеса высокие ставки по кредитам. Программа имеет важное значение для страны – развитие малого бизнеса является драйвером для быстрого, устойчивого и инклюзивного экономического роста.

Для граждан. Крупные банки ожидают увеличения кредитования населения на покупку жилья. Однако желание банков идти в ипотеку сдерживают юридические риски. Без решения юридических и инфраструктурных вопросов рост ипотечного кредитования может привести к формированию “ценового пузыря”, что может стать источником риска для финансовой стабильности. Чтобы этого не произошло, следует упорядочить рынок первичной жилой недвижимости, в частности, путем четкого соблюдения Государственных строительных норм, внедрения работающих генпланов городов, обеспечения прозрачности рынка и защиты прав инвесторов.

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По материалам Finance.UA
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