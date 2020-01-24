День финансов, 27 января: кредиты "5-7-9%" от Привата, $10 млн на борьбу с коронавирусом, капитальный ремонт Крещатика

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Понедельник, 27 января. Неделя начинается с неплохих процентов и громких заявлений:
Кредиты 5-7-9% для бизнеса от ПриватБанка. ПриватБанк открыл прием заявок от предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%». В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы).
Снижение тарифов на отопление. На сколько и почему. В Кабмине сделали разъяснения для украинцев, что перерасчет платы за отопление зависит от типа топлива, которое используется поставщиками тепла в разных регионах. Тариф на отопление пересчитали уже в 124 городах Украины. Его удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре-2019 составляла 6235,5 грн за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 грн.
“Неконституционное” увеличение пенсионного возраста. Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. КСУ исходит из того, что у работников, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на особых условиях.
Ярославский планирует выйти на дорожно-ремонтный рынок Украины. Бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский планирует зайти на рынок дорожно-ремонтных работ. Он сообщил о планах создать украинско-иностранную компанию, однако не стал раскрывать детали. По словам Ярославского, он заинтересован в участии по строительству аэродромов.
НБУ разрешил Rozetka предоставлять платежные услуги. Национальный банк зарегистрировал “нового оператора услуг платежной инфраструктуры – ООО УАПРОМ По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО “Уапром” являются владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%), которая владеет ООО “Розетка УА”.
Десять миллионов от Гейтса на борьбу с коронавирусом. Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation решил выделить 10 миллионов долларов на мероприятия, связанные с борьбой с распространением смертельного коронавируса из Китая.
Такси в/из аэропорта. Цены по Европе. Проезд на такси в аэропорт или из него в Европе остается дорогим удовольствием. Об этом говорится в исследовании портала AirMundo. Средняя цена поездки на такси (статистика по Европе) от аэропорта до центра города – 41 EUR. Или 1,99 EUR за километр.
Капитальный ремонт Крещатика. В Киеве в текущем году планируют начать капитальный ремонт главной улицы города – Крещатика, которая расположена на территории Печерского и Шевченковского районов. Улицу намерены модернизировать, а для этого готовят масштабный проект. “Киевавтодор” намерен отдать 18 млн гривен за разработку проекта.
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