НБУ обжаловал судебные решения об отмене взыскания штрафа со Сбербанка

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Национальный банк обжаловал судебные решения относительно отмены решения регулятора о применении штрафов к АО “Сбербанк”.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО “Сбербанк” меры воздействия в виде наложения штрафа и письменного предостережения”, – говорится в сообщении.
Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.
Как известно, в декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен, а также в виде письменного предостережения. Основаниями для таких решений является установка НБУ факта повторного совершения АО “Сбербанк” рисковых действий в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.
Так, регулятором выявлены факты проведения банком крупномасштабных финансовых операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.
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