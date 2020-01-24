0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

ПриватБанк продает резиденцию Брежнева в Днепре за 98 млн грн

ПриватБанк продает резиденцию Брежнева в Днепре за 98 млн грн

ПриватБанк выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра, в состав которого входит историческое здание, известное как «дом Брежнева» — в нем размещалась резиденция генсека КПСС. Об этом сообщает СЕТАМ.

На торги выставлена половина комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5600 кв. м.

Стартовая цена лота — 98 млн грн. Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля.

В СЕТАМ отмечают, что лот является очень привлекательной инвестицией, и ожидают, что на него будет спрос среди бизнесменов.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.