ПриватБанк продает резиденцию Брежнева в Днепре за 98 млн грн

ПриватБанк выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра, в состав которого входит историческое здание, известное как «дом Брежнева» — в нем размещалась резиденция генсека КПСС. Об этом сообщает СЕТАМ.

На торги выставлена половина комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5600 кв. м.

Стартовая цена лота — 98 млн грн. Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля.

В СЕТАМ отмечают, что лот является очень привлекательной инвестицией, и ожидают, что на него будет спрос среди бизнесменов.