ПриватБанк продает резиденцию Брежнева в Днепре за 98 млн грн

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ПриватБанк выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра, в состав которого входит историческое здание, известное как «дом Брежнева» — в нем размещалась резиденция генсека КПСС. Об этом сообщает СЕТАМ.
На торги выставлена половина комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5600 кв. м.
Стартовая цена лота — 98 млн грн. Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля.
В СЕТАМ отмечают, что лот является очень привлекательной инвестицией, и ожидают, что на него будет спрос среди бизнесменов.
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