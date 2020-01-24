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Deutsche Bahn заключит соглашение с "Укрзализныцей", - советник премьера Голик

Deutsche Bahn заключит соглашение с "Укрзализныцей", - советник премьера Голик

Немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

“Начиная с февраля 2020 года, член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали”, – сообщил Голик.

По его словам, в DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.

Справка Finance.ua

  • 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало “Меморандум о взаимопонимании” с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
  • По словам Гончарука, Украина в рамках “Меморандума о взаимопонимании” передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.
  • Потом премьер заверил, что сотрудничество Украины с Deutsche Bahn – это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию “Укрзализныци”.
По материалам РБК-Украина
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