Deutsche Bahn заключит соглашение с "Укрзализныцей", - советник премьера Голик

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Немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
“Начиная с февраля 2020 года, член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали”, – сообщил Голик.
По его словам, в DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.
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