День финансов, 24 января: дешевые кредиты для бизнеса, прогрессивная шкала для доходов, цены для аренды жилья

Пятница, 24 января. О кредитах, налогах и дорогах:

Кредит 5-7-9 бизнесу в помощь. Правительство одобрило постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

Прогрессивному доходу – прогрессивные налоги. Народные депутаты планируют изменить ставки налогов с доходов физических лиц. Соответствующий законопроект (№2758) был зарегистрирован в Верховной Раде. Он предусматривает введение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода. Пока рассматриваются три различные ставки для налога на доходы физлица.

Дома Укрбуда. Передача объектов “Укрбуда” в управление “Киевгорстроя” проходит по намеченному графику. На сегодняшний день продолжается процесс инвентаризации и подсчетов. В “Киевгорстрое” заверили инвесторов, что достройка домов “Укрбуда” и возведение их собственных объектов никак друг на друга не повлияют.

Е-паспорта уже в феврале. Электронные ID-карту и заграничный биометрический паспорт обещают запустить до конца февраля. Электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу. Как и где можно использовать цифровой документ – читайте тут.

Планы по окружным дорогам. Как сообщают в Укравтодоре, в 2020 году в Украине планируют построить и восстановить девять важных объездов вокруг крупных городов, которые позволят значительно разгрузить их улицы. Кроме того, начнутся работы по строительству северных обходов в городах Львов и Тернополь. К примеру, на западе Украины новая кольцевая должна также появиться вокруг Берегово

Цены на аренду квартир. Городом самых дорогих квартир все еще является Киев, а вот на втором месте оказался Львов. Доступное съемное жилье среди крупных городов Украины следует искать в Днепре. Больше всего подешевели трехкомнатные в Ивано-Франковске, где теперь их можно арендовать на 25% выгоднее, чем в прошлом квартале

А что, если есть желание уехать за пределы Украины? К примеру, в Польшу… О жилье, коммунальных услугах, стоимости еды, проезда в Варшаве мы рассказываем в новой статье: Сколько стоит жизнь в Варшаве?. В основе материала история одного украинца, который 5 лет прожил в Польше.

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