День финансов, 23 января: Deutsche Bahn для УЗ, инвестиционные "няни", результаты переписи от Дубилета

Четверг, 23 января. Пока в Давосе говорили о “нянях” (пока инвестиционных), в Украине во всю обсуждали результаты переписи от Дубилета.

“Инвестиционные няни” инвесторам. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме в Давосе заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из госпредприятий, купив его за более $10 млн, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет. Инвестору, который приведет в Украину более $100 млн, Украина обеспечит отдельный контракт с государством. Как отмечает премьер Алексей Гончарук, таким инвесторам будут предоставлять даже персональных менеджеров, чтобы облегчить им процесс инвестиций.

УЗ для Deutsche Bahn. Гончарук в Давосе также заявил, что правительство хочет отдать АО “Укрзализныця” национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет. Позже в пресс-службе компании заявили, что концерн Deutsche Bahn будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги.

Весна для налогового законодательства. Об этом премьер Гончарук сказал в ходе Украинского завтрака в Давосе. По его словам, правительство готовит на весну пакет законопроектов по упрощению налогового законодательства. Как отмечается, среди прочего, власти необходимо продолжать валютную либерализацию.

Не Давосом единым:

Перепись населения от Дубилета. Сегодня Кабмин представил результаты работы по оценке численности населения Украины. По подсчетам министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин. Как заявляет Дубилет, для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег, а традиционная перепись населения обошлась бы в 3,4 млрд грн.

О пенсионном обеспечении замолвят слово. В Минсоцполитки заявили, что ведомство нарабатывает новый законопроект о пенсионном обеспечении. В частности, рассматривается пересмотр стимулов для уплаты ЕСВ, создание условий выведения из тени доходов, продолжается работа над введением обязательной профессиональной накопительной системы. Также в министерстве отметили, что пенсии в Украине получают 27% населения при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.

И как всегда, все об инфляции, ценах, и курсе можно узнать из уст нашего финансового эксперта Алексея Козырева. В новом выпуске на нашем YouTube-канале финансовый эксперт рассказывает, объективен ли курс гривны, можно ли ждать отката цен… А также прокомментирует, зачем обнародовали аудиозаписи разговора Гончарука с руководством Минфина и НБУ._