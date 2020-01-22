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За время действия безвиза "Укрзализныця" нарастила перевозки пассажиров в страны ЕС и обратно в 15 раз

За время действия безвиза "Укрзализныця" нарастила перевозки пассажиров в страны ЕС и обратно в 15 раз

В течение 2019 года “Укрзализныця” перевезла в страны Европейского Союза, где трудится много украинцев, и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании, пишет сайт “Сегодня”.

Самым популярным маршрутом стал Киев – Перемышль, которым в прошлом году туда и обратно путешествовало свыше 482 тысяч пассажиров.

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Среди других популярных поездов № 67/68 Киев – Варшава, который выбрали 61 тысяча пассажиров, № 35/36 Одесса – Перемышль (59 тысяч пассажиров) и № 31/32 Киев – Рига (24 тысячи пассажиров).

Примечательно, летом прошлого года пресс-служба УЗ сообщала о том, что за два года действия безвиза “Укрзализныця” перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно. Тогда пассажиропоток в сообщении Украина-ЕС составил 980 тысяч пассажиров, обратно – 615 тысяч.

В 2016 году, до безвиза, “Укрзализныця” перевезла 62 тысячи пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно. А в 2018 году украинской железной дорогой воспользовались уже 821 тысяча пассажиров, которые ехали из Европы в нашу страну и в обратном направлении.

По материалам Сегодня
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