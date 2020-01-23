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Чартеры из Украины: куда бронировали туры украинцы и из каких аэропортов вылетали

Чартеры из Украины: куда бронировали туры украинцы и из каких аэропортов вылетали

Почти 75% забронированных украинцами туров в 2019 году пришлось на Египет и Турцию, говорится в статистике сервиса misto.travel.

48,26% туристов выбрали отдых в Египте, 26,27% — в Турции. Третье место со значительным отставанием заняли автобусные туры — 4,82%.

Четвертое и пятое места разделили с небольшой разницей ОАЭ (3,69%) и Китай (3,21%). «Открытие года — Китай, чартерные программы Join UP! и Kompas по доступным ценам вывели это направление в топ продаж», — объяснили статистику в сервисе бронирования.

Среди туроператоров первую строчку занимает Join UP! (35,76%), популярность которого сервис объясняет доступными ценами и обширной полетной программой.

«Вслед за ним идет Anex Tour (22,96%), основными преимуществами которого являются доступные Египет и ОАЭ и чартерные программы в экзотические страны. А бронзу получает TUI (9,79%), который показал отличные показатели в летнем сезоне», — рассказали в misto.travel.

По материалам Avianews.com
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