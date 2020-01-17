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В уютном итальянском городке продают дома за 1 евро (фото)

В уютном итальянском городке продают дома за 1 евро (фото)

Власти итальянского городка Бизачча распродают 90 исторических зданий по цене один евро за каждый. Таким образом они пытаются привлечь новых жителей и “вдохнуть жизнь” в населенный пункт, прежние жители которого уехали “в поисках светлого будущего”, пишет сайт CNN Travel.

Все дома являются ветхими. Они расположены в одной и той же части населенного пункта, поэтому власти предлагают переезжать вместе с родственниками или друзьями и скупать сразу несколько зданий. Примечательно, что заброшенная часть города находится по соседству с “живой”, откуда еще не уехали жители, там есть магазины и социальные учреждения.

В отличие от других аналогичных коммун, всеми зданиями владеют власти, а значит, покупателю не придется при заключении сделок искать прежних владельцев. Кроме того, новый хозяин обязуется отремонтировать здание, но не ограничен в сроках.

По материалам Сегодня
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