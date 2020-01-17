НБУ обновит регулирование по вопросам инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков

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Национальный банк предлагает обновить регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.
Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.
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