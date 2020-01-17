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НБУ обновит регулирование по вопросам инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков

НБУ обновит регулирование по вопросам инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков

Национальный банк предлагает обновить регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

Что предлагают:

  • уточнить термин “валютные ценности” в соответствии с Законом Украины “О валюте и валютных операциях»;
  • ввести термин “другие ценности”, включающий золото и другие драгоценные металлы в виде слитков, пластин, драгоценные камни, драгоценности, платежные документы и прочие ценные бумаги;
  • предусмотреть возможность перевозки валютных ценностей в небронированном оперативном автотранспорте, оборудованном системами, которые обеспечивают защиту ценностей и повреждают вложенные ценности в случае несанкционированного доступа к ним, а также предоставляют возможность перемещения ценностей от отправителя к получателю без доступа инкассаторов к ним;
  • предусмотреть возможность использования небронированного автотранспорта для доставки разменных, оборотных, памятных и юбилейных монет в объемах до 100 минимальных заработных плат с использованием защиты огнестрельным оружием;
  • унифицировать сопроводительные документы, используемые во время инкассации и перевозки валютных ценностей.
По материалам Finance.UA
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