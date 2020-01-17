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Нацбанк создает новые департаменты и меняет структуру из-за сплит-реформы

Нацбанк создает новые департаменты и меняет структуру из-за сплит-реформы

Национальный банк трансформирует внутреннюю структуру, чтобы обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года от Нацкомфинуслуг в рамках проекта “сплит”.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Структуру изменили из-за принятия Радой закона о «сплите», согласно которому один из регуляторов финансового рынка – Нацкомфинуслуг – ликвидируют, а часть его полномочий, в том числе по страховым компаниям, ломбардам и другим финансовым организациям, передадут Нацбанку.

«Во-первых, созданы два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке «Монетарная стабильность» и надзора за страховыми рынком в блоке «Пруденциальный надзор», – сообщают в Нацбанке.

Кроме этого, там изменили действующие департаменты для того, чтобы они могли осуществлять надзор за большим количеством финансовых организаций.

По материалам Finance.UA
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