Нацбанк создает новые департаменты и меняет структуру из-за сплит-реформы

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Национальный банк трансформирует внутреннюю структуру, чтобы обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года от Нацкомфинуслуг в рамках проекта “сплит”.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Структуру изменили из-за принятия Радой закона о «сплите», согласно которому один из регуляторов финансового рынка – Нацкомфинуслуг – ликвидируют, а часть его полномочий, в том числе по страховым компаниям, ломбардам и другим финансовым организациям, передадут Нацбанку.
«Во-первых, созданы два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке «Монетарная стабильность» и надзора за страховыми рынком в блоке «Пруденциальный надзор», – сообщают в Нацбанке.
Кроме этого, там изменили действующие департаменты для того, чтобы они могли осуществлять надзор за большим количеством финансовых организаций.
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