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Окружение Авакова получило спецразрешения на добычу драгметаллов (видео)

Окружение Авакова получило спецразрешения на добычу драгметаллов (видео)

Фирмы, учредителей которых связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, с нарушением процедуры получили специальные разрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.

Об этом говорится в расследовании “Золото для “аваковских”?” из цикла “Схемы в регионах” — совместного проекта программы “Радио Свобода” и телеканала “UA: Первый” “Схемы: коррупция в деталях” и Института развития региональной прессы.

По информации журналистов, речь идет о фирмах “Таурус Инфинити” и “Лира Майн Минералз”, которые занимаются добычей металлов в Кировоградской области.

Как говорится в расследовании, осенью 2019 года эти компании получили спецразрешения от Госгеонедр на добычу ценных руд на Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое.

Расследователи отмечают, что 1 и 3 июля прошлого года компании подали заявления на получение специальных разрешений от Государственной службы геологии и недр. В то время предоставление разрешений регулировалось Порядком их предоставления (до вступления в силу изменений 6.07.2019). Именно тогда “Таурус Инфинити” и “Лира Майн Минералз” нарушили процедуру подачи документов.

Компании не имели полного пакета документов, предусмотренных законодательством в таких случаях, считают журналисты. Речь идет об отсутствии у фирм отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые необходимо подавать вместе с заявлениями.

Журналисты утверждают, что общественные обсуждения компании провели уже после подачи заявлений в службу. К ним, кроме того, не были привлечены все желающие жители близлежащих населенных пунктов.

По материалам Дело
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