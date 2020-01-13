Окружение Авакова получило спецразрешения на добычу драгметаллов (видео)

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Фирмы, учредителей которых связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, с нарушением процедуры получили специальные разрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.
Об этом говорится в расследовании “Золото для “аваковских”?” из цикла “Схемы в регионах” — совместного проекта программы “Радио Свобода” и телеканала “UA: Первый” “Схемы: коррупция в деталях” и Института развития региональной прессы.
По информации журналистов, речь идет о фирмах “Таурус Инфинити” и “Лира Майн Минералз”, которые занимаются добычей металлов в Кировоградской области.
Как говорится в расследовании, осенью 2019 года эти компании получили спецразрешения от Госгеонедр на добычу ценных руд на Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое.
Расследователи отмечают, что 1 и 3 июля прошлого года компании подали заявления на получение специальных разрешений от Государственной службы геологии и недр. В то время предоставление разрешений регулировалось Порядком их предоставления (до вступления в силу изменений 6.07.2019). Именно тогда “Таурус Инфинити” и “Лира Майн Минералз” нарушили процедуру подачи документов.
Компании не имели полного пакета документов, предусмотренных законодательством в таких случаях, считают журналисты. Речь идет об отсутствии у фирм отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые необходимо подавать вместе с заявлениями.
Журналисты утверждают, что общественные обсуждения компании провели уже после подачи заявлений в службу. К ним, кроме того, не были привлечены все желающие жители близлежащих населенных пунктов.
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