Тигипко купил вагоностроительный завод в Полтаве за 36 млн грн

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Группа «ТАС» Сергея Тигипко на торгах СЕТАМ приобрела главный производственный корпус общей площадью свыше 56 500 кв. м, ранее принадлежавший предприятию «Полтавхиммаш», и получила право собственности на эту недвижимость.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
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Покупка была совершена за 36,04 млн грн, сообщили в “ТАС”.
«Приобретение производственной недвижимости «Полтавхиммаш» соответствует стратегии активного развития промышленного сектора Группы «ТАС» и направлено прежде всего на восстановление и развитие производства отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн, которые крайне необходимы украинскому бизнесу для перевозки изготовленной продукции как внутри страны, так и на экспорт», – отметил акционер Группы «ТАС» Сергей Тигипко.
Сообщается, что завод модернизируют и расширят ассортимент продукции.
Завод «Полтавахиммаш» специализируется на производстве цистерн и ранее входил в группу «Азовмаш».
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