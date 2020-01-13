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Тигипко купил вагоностроительный завод в Полтаве за 36 млн грн

Тигипко купил вагоностроительный завод в Полтаве за 36 млн грн

Группа «ТАС» Сергея Тигипко на торгах СЕТАМ приобрела главный производственный корпус общей площадью свыше 56 500 кв. м, ранее принадлежавший предприятию «Полтавхиммаш», и получила право собственности на эту недвижимость.

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

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Покупка была совершена за 36,04 млн грн, сообщили в “ТАС”.

«Приобретение производственной недвижимости «Полтавхиммаш» соответствует стратегии активного развития промышленного сектора Группы «ТАС» и направлено прежде всего на восстановление и развитие производства отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн, которые крайне необходимы украинскому бизнесу для перевозки изготовленной продукции как внутри страны, так и на экспорт», – отметил акционер Группы «ТАС» Сергей Тигипко.

Сообщается, что завод модернизируют и расширят ассортимент продукции.

Завод «Полтавахиммаш» специализируется на производстве цистерн и ранее входил в группу «Азовмаш».

По материалам Mind
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