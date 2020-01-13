День финансов, 16 января: нововведения для ФЛП, услуги в роддомах, "не предел" цен на ОВГЗ

Четверг, 16 января. День предоставил ответы на многие вопросы:

Что ждет финсектор в ближайшие 5 лет? НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Минфин и ФГВФЛ утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Как изменились размеры необлагаемых доходов физлиц? Новые размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2020 год повлияли на ряд показателей оплаты труда и порядок налогообложения доходов. Размер минимальной заработной платы повлиял на такие показатели: необлагаемый размер суточных, максимальная величина базы начисления ЕСВ и другие.

Кстати, В Украине самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине – ФЛП. В новом видео от Finance.ua мы как раз затронули эту тему. Рассказываем о нововведениях, проблемах, особенностях в ІТ-сфере.

Из-за чего скачки курса доллара на наличном рынке? На колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий. Как он отметил, курс в Украине плавающий, который формируется согласно спросу и предложению, а НБУ не меняет свою роль на этом рынке.

Что со ставками и ОВГЗ? По словам министра финансов, это самые низкие показатели в истории размещение украинских ОВГЗ: «На первом аукционе по размещению облигаций в этом году ставки по гривневым заимствованиям опустились ниже 10%, и это не предел». Снижение цены государственных заимствований также отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Какие услуги станут бесплатными в роддомах? С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. Программа медгарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно.

Как может измениться судебный процесс по ПриватБанку? В Нацбанке объяснили, как законопроект № 2571 повлияет на судебный процесс относительно законности национализации ПриватБанка. Уверяют, что ни нынешний закон, ни новый законопроект не позволяют экс-владельцам ПриватБанка через суд снова стать собственниками банка.