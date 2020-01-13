День финансов, 16 января: нововведения для ФЛП, услуги в роддомах, "не предел" цен на ОВГЗ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Четверг, 16 января. День предоставил ответы на многие вопросы:
Что ждет финсектор в ближайшие 5 лет? НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Минфин и ФГВФЛ утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.
Как изменились размеры необлагаемых доходов физлиц? Новые размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2020 год повлияли на ряд показателей оплаты труда и порядок налогообложения доходов. Размер минимальной заработной платы повлиял на такие показатели: необлагаемый размер суточных, максимальная величина базы начисления ЕСВ и другие.
Кстати, В Украине самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине – ФЛП. В новом видео от Finance.ua мы как раз затронули эту тему. Рассказываем о нововведениях, проблемах, особенностях в ІТ-сфере.
Из-за чего скачки курса доллара на наличном рынке? На колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий. Как он отметил, курс в Украине плавающий, который формируется согласно спросу и предложению, а НБУ не меняет свою роль на этом рынке.
Что со ставками и ОВГЗ? По словам министра финансов, это самые низкие показатели в истории размещение украинских ОВГЗ: «На первом аукционе по размещению облигаций в этом году ставки по гривневым заимствованиям опустились ниже 10%, и это не предел». Снижение цены государственных заимствований также отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Какие услуги станут бесплатными в роддомах? С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. Программа медгарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно.
Как может измениться судебный процесс по ПриватБанку? В Нацбанке объяснили, как законопроект № 2571 повлияет на судебный процесс относительно законности национализации ПриватБанка. Уверяют, что ни нынешний закон, ни новый законопроект не позволяют экс-владельцам ПриватБанка через суд снова стать собственниками банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ситуация в Украине благоприятна для стремительного роста - Гончарук5 ч. назад - 891 6
Во Львове подорожал проезд в электротранспортеВчера, 17:28 - 918 6
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах6 ч. назад - 2841 5
Кому разрешат покупать землю в Украине: финальная версия законопроектаВчера, 21:04 - 1366 4
Валютные ОВГЗ самые дешевые в истории Украины - министр финансов3 ч. назад - 1114 3
Крупнейшая сделка в истории: одной транзакцией перевели биткоинов на $1,1 млрд с комиссией $80Вчера, 18:30 - 3919
Увеличились размеры необлагаемых доходов физлиц5 ч. назад - 3642
Бестселлеры на рынке новых авто в Украине (данные за 2019 год)11 ч. назад - 2979 1
С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщинВчера, 20:00 - 2968 1
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах6 ч. назад - 2841 5
Microsoft запустил новый браузер4 ч. назад - 185
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Вчера, 15:21 - 399
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1439
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1741 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9690 12