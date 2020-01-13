НБУ сделает все, чтобы сделать ПриватБанк интересным инвесторам - Рожкова

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Нацбанк сделает все, чтобы довести “ПриватБанк” до того состояния, когда он будет интересен инвесторам и государство сможет в выйти из капитала этого банка.
Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
“Я верю в мудрость и честность наших судей. Если серьезно, мы не зря здесь все сидим”, — сказала она, отвечая на вопрос о том, не будет ли “сломана” утвержденная Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года, если суды примут решение о денационализации “ПриватБанка”.
“У меня есть абсолютная уверенность… Во-первых, я действительно верю в справедливость. Во-вторых, я верю, что мы командно сможем удержать ситуацию под контролем в любом случае. Хотя я верю в справедливое и мудрое решение. И это никоим образом не помешает нам реализовать наши планы и нашу стратегию. Более того, в дальнейшем мы сделаем все, чтобы подготовить, в том числе ПриватБанк, довести его до того состояния, финансового, экономического, когда он будет интересен инвесторам и государство сможет в конце концов выйти из капитала этого банка. Поэтому нет, все спокойно, ситуация под контролем”, — отметила Рожкова.
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