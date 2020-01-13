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Криклий сообщил о существенном увеличении объектов аренды в аэропорту "Борисполь"

Криклий сообщил о существенном увеличении объектов аренды в аэропорту "Борисполь"

В международном аэропорту “Борисполь” потенциальным арендаторам предлагают 32 объекта с определенной площадью и целевым назначением, что способствует увеличению конкуренции и прозрачности конкурсов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

“Раньше для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялись два крупных лоты, что фактически ограничивало количество участников конкурса. Мы предложили иной подход. Определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и целевым назначением.

Количество лотов увеличилась до 32. А площадь самого маленького объекта – 2 кв.м”, – написал Криклий.

Он пояснил, что такое решение по аренде дает возможность проводить прозрачные и настоящие конкурсы со многими участниками, а не конкурсы под «кого-то».

“В ближайшее время мы готовим еще 33 лота, следовательно, передадим в аренду 65 объектов”, – отметил Криклий.

По материалам УКРИНФОРМ
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