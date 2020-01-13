Закон о предотвращении и противодействии политической коррупции вступил в силу

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Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции” (№2336), предусматривающий электронную финансовую отчетность партий, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования – 16 января.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Закон предусматривает:
урегулирование вопроса деятельности политических партий, возникших в связи с применением закона “О политических партиях в Украине”, на практике;
Закон также предусматривает замену “бумажной” финансовой отчетности партий на электронную отчетность.
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После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий будут иметь возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы.
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