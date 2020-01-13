Закон о предотвращении и противодействии политической коррупции вступил в силу

Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции” (№2336), предусматривающий электронную финансовую отчетность партий, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования – 16 января.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает:

урегулирование вопроса деятельности политических партий, возникших в связи с применением закона “О политических партиях в Украине”, на практике;

уменьшение функциональной нагрузки на представителей партий, ответственных за подготовку и представление финансовых отчетов партий в НАПК ;

повышение эффективности осуществления НАПК своих контрольных полномочий в сфере финансирования политики;

создание условий для внедрения эффективного независимого внешнего и внутрипартийного контроля за финансированием деятельности партий и использованием ими средств.

Закон также предусматривает замену “бумажной” финансовой отчетности партий на электронную отчетность.

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После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий будут иметь возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы.