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НБУ рассказал, как может измениться судебный процесс ПриватБанка

НБУ рассказал, как может измениться судебный процесс ПриватБанка

В Нацбанке объяснили, как законопроект № 2571 повлияет на судебный процесс относительно законности национализации ПриватБанка.

«Во-первых, изменится подсудность. После принятия закона, если суд еще не вынесет решения о законности национализации, дело должно быть передано в Верховный Суд», – рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

«Второе – изменения в закон о системе гарантирования, которые упрощают процедуры при выведении банка с рынка: национализацию, создание переходного банка, передачу активов-пассивов. Почему это важно? Сейчас, когда временная администрация заходит, она останавливает все операции. Для такого банка, как ПриватБанк, это реальная катастрофа. Этого нельзя допускать, поэтому если, не дай бог, решение суда будет не в пользу государства, Фонд будет иметь больше инструментария», – отметила она.

То есть ни нынешний закон, ни новый законопроект не позволяют экс-владельцам ПриватБанка через суд снова стать собственниками банка.

«Статья 41 закона о системе гарантирования говорит, что если неплатежеспособный банк приобрел инвестор, а в нашем случае инвестор – это государство, он не может быть возвращен бывшим акционерам. Они не могут требовать этого от нового владельца, но могут идти в суд и доказывать потери. Когда мы отправляли ПриватБанк в ФГВФЛ, у него был отрицательный капитал. Если аудитор сегодня готов подтвердить что-то другое, то хорошо», – констатировала Екатерина Рожкова.

Она говорит, что у НБУ «нет задачи кого-то сделать виновным».

«Нам надо минимизировать фискальные потери и потери людей. Бывшие владельцы, не только ПриватБанка, должны максимально вернуть то, что они использовали на кредитование связанных лиц. И это будет справедливо», – считает она.

По материалам Финансовый клуб
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