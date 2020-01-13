Кабмин посчитал население Украины без проведения переписи

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Правительство, используя комплексную методику, подсчитало, сколько людей живет в Украине.
Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге 15 января.
“Мы установили численность населения в Украине. Использовали различные методики, они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами”, — сказал Дубилет.
При этом, в ответ на уточняющий вопрос Дубилет сказал, что погрешность при такой методике ниже, чем при традиционной переписи и высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Тем не менее, по словам Дубилета, дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются.
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