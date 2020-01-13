0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 533 0

Кабмин посчитал население Украины без проведения переписи

Кабмин посчитал население Украины без проведения переписи

Правительство, используя комплексную методику, подсчитало, сколько людей живет в Украине.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге 15 января.

“Мы установили численность населения в Украине. Использовали различные методики, они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами”, — сказал Дубилет.

При этом, в ответ на уточняющий вопрос Дубилет сказал, что погрешность при такой методике ниже, чем при традиционной переписи и высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Тем не менее, по словам Дубилета, дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.