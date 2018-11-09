Депутаты получили разрешение на строительство высотки на парковке в центре Киева

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ООО “Укржилстрой”, связанное с народными депутатами от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, в сентябре получило разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Большая Васильковская у входа в метро “Дворец Украина”.
Об этом свидетельствует реестр Госархстройинспекции Украины, передают “Наші Гроші”.
Речь идет о двух участках площадью 0,64 га и 0,21 га. Первый принадлежит “Укржилстрою” на праве частной собственности, а второй фирма арендует у города.
Как свидетельствует проект строительства, под видом “многофункционального комплекса” будут построены две жилые высотки свыше 30 этажей в общем на почти 500 квартир. Такая застройка не соответствует Генплану Киева, так как указанные участки находятся на территории общественных зданий и сооружений, и строить жилье на них нельзя.
Высота зданий по проекту составит 98,5 м. Фактический процент застройки участка составляет 98%, что более чем втрое превышает норматив, составляющий 30%.
Кроме того, по данным источников “Наших грошей”, застройщики не согласовали проектную документацию с КП “Киевский метрополитен”, а также не получили заключение органа охраны культурного наследия.
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