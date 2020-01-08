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Главный удар по украинской металлургии нанесла не крепкая гривна — Милованов

Главный удар по украинской металлургии нанесла не крепкая гривна — Милованов

Главная причина падения промышленности — мировые цены, а не усиление курса гривни: металлургическая отрасль потеряла в 2019 году от снижения мировых цен 23,4 млрд грн, а от укрепления курса гривни – 4,4 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, в относительном измерении, потери от укрепления курса гривни составили 16% от общих потерь. При этом, он отметил, что длительное укрепление национальной валюты — нетипичное явление для Украины.

“Ситуация в украинской металлургии действительно сложная (спад промышленного производства на уровне 2,5% за 11 месяцев года и 14,2% в ноябре 2019 года к соответствующему месяцу предыдущего года) и, как уже отмечалось в материалах Экспертной платформы, основная причина этого — снижение мирового спроса и цен из-за торговых войн. Расчет на основе данных Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) о физических и стоимостных объемах экспорта свидетельствует, что в январе-ноябре 2019 года потери экспортеров черных металлов от снижения цен на сталь и стальные полуфабрикаты составляли около $ 900 млн”, — проинформировал Милованов.

Министр подчеркнул, что всего за 11 месяцев металлурги экспортировали продукции на $8 млрд.

“А средний обменный курс за январь-ноябрь составил 26 грн/доллар. Так что, если предположить, что он составил бы спрогнозированные в государственном бюджете 27 грн/доллар, то это принесло бы украинским металлургам дополнительно ₴8 млрд экспортной выручки. Или около $300 млн, что в три раза меньше, чем потери от ухудшения конъюнктуры внешнего рынка”, — считает глава Минэкономики.

По материалам Дело
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