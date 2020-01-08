День финансов, 11 января: валютное послабление от НБУ, правила использования счетов ФЛП, мошенничество с чеками

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11 января. О чем говорили в субботу:
Валютное послабление для банков. Нацбанк вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков – до 10% от их регулятивного капитала. Это расширит возможности банков проводить собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на $400 млн.
Новые правила использования счетов ФЛП. ФЛП может тратить средства с “предпринимательского” счета только для ведения предпринимательской деятельности. После уплаты всех налогов ФЛП может перечислить средства с этого счета, на счет, открытый для собственных нужд.
Новый законопроект о страховании. НБУ создал рабочую группу, которая должна наработать новый законопроект о страховании. Как отмечается, разработать и принять новый закон должны потому, что с июля 2020 года страховые компании перейдут под регулирование Нацбанка.
Мошенничество с чеками. Законодательство в сфере применения программного РРО не позволит нечестным покупателям использовать новации для нечестной конкурентной борьбы. Как говорится в сообщении налоговой службы, в первую очередь, будет оцениваться достоверность документов, приложенных к жалобе, а не только правомерность действий продавца по отношению к покупателю.
За неофициальное трудоустройство лишат субсидии. Если суд докажет, что человек работал неофициально и получал субсидию, то право на такую субсидию отберут. Такие изменения предусматривает законопроект “О труде”. В Минэкономики отмечают, что сегодня многие люди работают неофициально и не показывают свой настоящий высокий доход, чтобы дополнительно получить субсидию.
Взносы за обслуживание домовых счетчиков. Как сообщают в КГГА, согласно Закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», затраты на ремонт, поверку, установку счетчиков покрываются взносами, которые следует отдельно прописывать в платежке. Раньше их не было, теперь водоканал подошел к этому, позже такие же взносы будут выставлять тепловики.
Индекс экономической состоятельности. Согласно исследованию Центра Разумкова, индекс экономической состоятельности населения Украины в декабре 2019 года был на уровне 96. Это самый низкий показатель года за исключением зимних месяцев. Как отмечается, такой результат был ожидаемым, учитывая негативную динамику ухудшения уровня, начатую с августа 2019 года.
Киев в ТОП-100 самых “умных” городов мира. Как говорится в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна, Киев занял 92 место. На первом месте оказался Сингапур, за ним следуют Цюрих, Осло, Женева.
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