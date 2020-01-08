Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации

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Фонд государственного имущества Украины в тестовом режиме внедряет систему комнат данных по объектам приватизации, предусматривающую соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
“Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта. Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что главная цель такого раскрытия – упростить доступ к информации и устранить коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах.
Так, доступ ко всем имеющимся документам, не содержащих коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале.
“Ожидается, что в течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающая соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту. Также планируется создание и физической комнаты данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу”, – добавляют в Фонде госимущества.
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