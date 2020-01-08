Tesla раздаст хакерам 1 млн долларов за взлом Model 3

Второй год подряд Tesla станет главным спонсором хакерской гонки Pwn2Own. Американский производитель электромобилей раздаст призы в размере около 1 миллиона долларов тем, кому удастся прорваться через системы защиты его моделей.

На этот раз организаторы конкурса Zero Day Initiative решили усложнить задачу участникам. Им придется сломать несколько подсистем электромобилей, которые представляют три уровня защиты автомобиля Tesla.

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Первый этап является наиболее сложным. Хакерам потребуется создать код для получения полного доступа к системе автопилота, а также для преодоления системы VCSEC (Vehicle Controller Secondary), отвечающей за защиту от вторжений, и войти в центральную базу данных шлюза. Тот, кому удастся это сделать, получит приз в размере 500 000 долларов и новую Model 3.

Премия на втором этапе более скромная, как и сама задача. Хакеру нужно будет взломать мультимедийную систему «Автопилот» или CAN-систему, которая контролирует шины электромобиля. Приз здесь составляет максимум 100 000 долларов.

Наконец, на третьем этапе участник должен получить доступ к мультимедийному центру с помощью USB-накопителя, выключить автопилот и взломать ключ или приложение на смартфоне, который его заменяет. Приз в этом случае — не деньги, а новая Model 3.