Уплата взносов за обслуживание домовых счетчиков: в КГГА назвали нюансы

Взносы на ремонт, проверку, диагностику счетчиков ранее входили в стоимость тарифа, а теперь будут прописаны отдельно.

Об этом в комментарии «Судебно-юридической газете» сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

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По его словам, согласно Закону Украины №2454-VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», затраты на ремонт, поверку, установку счетчиков покрываются взносами, которые следует отдельно прописывать в платежке.

«Происходит расчет суммы и выставляется плата за такие услуги. Раньше их не было, однако теперь существует закон, и постепенно все государственные и коммунальные предприятия внедряют его. Теперь водоканал подошел к этому, позже такие же взносы будут выставлять тепловики», – отметил чиновник и подчеркнул, что эта всеукраинская практика – это не подорожание услуг, а просто вычленение тарифа из общей суммы в платежке.

Отметим, ранее в пресс-службе Киевводоканала сообщили, что с января начнут прописывать в платежках сумму взносов.

«С 2017 года и до сентября 2019 года разрабатывалась методика начисления поквартальных взносов на обслуживание, которая бы позволила потребителям видеть эти начисления отдельно и отдельно их платить. С 2017 по 2019 год обслуживание приборов коммерческого учета производилось только в аварийных ситуациях. Поэтому на сегодняшний день около четырех тысяч узлов коммерческого учета требуют немедленного ремонта и поверки», – сказано в сообщении.