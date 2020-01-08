Более 4 млрд грн: НБУ планирует подать новый иск против Коломойского для взыскания дополнительных долгов

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Национальный банк Украины (НБУ) планирует подать новый иск против Игоря Коломойского на сумму в 4,3 млрд грн, чтобы взыскать накопленные долги по договорам поручительства.
Такой вывод следует из ответа НБУ на запрос НВ Бизнес.
«Невозможность рассмотрения встречного иска в рамках судебного дела 910/5172/19 не лишает Национальный банк права на взыскание указанных средств в общем порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом», — сообщили в НБУ.
Как пояснили НВ Бизнес юристы, ответ НБУ означает, что регулятор будет подавать новые иски против Коломойского.
В апреле 2019 г. Игорем Коломойским было подано 5 исковых заявлений в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительным 5 договоров рефинансирования по кредитам на сумму 9,2 млрд грн Приватбанка и договоров поручительства, которые их обеспечивают и были заключены между Национальным банком и Игорем Коломойским.
В дальнейшем постановлением от 10.05.2019 в деле 910/5172/19 все пять исков были объединены в одно производство. Однако при вынесении указанного постановления суд первой инстанции не установил каких-либо сроков или ограничений для подачи отзывов или встречных исков на исковые заявления, которые были объединены в одно производство.
Пользуясь своим правом на взыскание с Игоря Коломойского денежных средств по договорам поручительства, Национальный банк подал встречный иск в объединенном судебном производстве, чтобы дополнительно взыскать с Комоломойского 4,259 млрд грн (3,499 млрд инфляционные расходы и 759,674 млн грн — 3% годовых). Однако такой иск был возвращен Верховным судом Украины Национальному банку.
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