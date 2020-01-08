Гончарук планирует ликвидировать теневой рынок нефтепродуктов

В Украине не будет теневого рынка нефтепродуктов.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает сайт Сегодня.

“Все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности. Нефтетрейдеры во время нашей прошлой встречи отметили проблему нелегальных АЗС, доля которых на рынке составляла почти 25%. Для нас понятна обеспокоенность игроков на рынке по нечестной конкуренции и демпингу со стороны “теневиков”, – сказал глава правительства.

Он сообщил, что по инициативе Президента Кабмин начал широкую кампанию по ликвидации теневых схем торговли топливом. В рамках этой кампании сотрудники Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Службы безопасности провели 2200 проверок, а также проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС.

При этом 377 нелегальных автозаправок закрыли. Выяснилось, что 316 АЗС демонтированы ранее или отсутствуют по указанным адресам. Еще 243 точки продажи горючего были демонтированы за отчетный период, а 463 – оформили лицензию.

В целом, во время проверок у нелегальных поставщиков топлива изъяли из обращения 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн гривен, а также оборудования на сумму 94,2 млн гривен.

Также открыли 292 административных производства и 152 – уголовных.