Минэкономики пересмотрит макроэкономический прогноз, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в январе 2020 года пересмотрит собственный макроэкономический прогноз в связи с другим валютным курсом.

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в FACEBOOK.

Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики: незначительное ускорение до 2,5% в 2020 году на фоне увеличения объемов долга и замедления увеличения производительности. Предыдущий прогноз Всемирного банка предполагал ускорение роста глобального ВВП на 2,4%.

Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится в 2020 году до 1,4%.

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В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в этом году до 4,1%.

Согласно прогнозу, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий повышения таможенных ставок и увеличения неопределенности.

Прогноз по темпам экономического роста еврозоны был пересмотрен в сторону понижения: до 1% на фоне низкой активности в промышленности.

Справка Finance.ua:

Согласно оценкам Всемирного банка, по итогам 2019 года рост ВВП Украины составит 3,6%, прогноз на 2020 год — 3,7%, на 2021−2022 годы — по 4,2%.

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что механистически-формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции создало серьезные проблемы для экономики.