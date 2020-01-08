Минэкономики пересмотрит макроэкономический прогноз, - Милованов

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в январе 2020 года пересмотрит собственный макроэкономический прогноз в связи с другим валютным курсом.
Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в FACEBOOK.
Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики: незначительное ускорение до 2,5% в 2020 году на фоне увеличения объемов долга и замедления увеличения производительности. Предыдущий прогноз Всемирного банка предполагал ускорение роста глобального ВВП на 2,4%.
Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится в 2020 году до 1,4%.
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В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в этом году до 4,1%.
Согласно прогнозу, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий повышения таможенных ставок и увеличения неопределенности.
Прогноз по темпам экономического роста еврозоны был пересмотрен в сторону понижения: до 1% на фоне низкой активности в промышленности.
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