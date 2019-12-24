0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Налоговая взыскала почти 100 млн грн штрафов за незаконную продажу топлива

Налоговая взыскала почти 100 млн грн штрафов за незаконную продажу топлива

Государственная налоговая служба в течение 4 недель наложила штрафов на общую сумму 99,18 миллиона гривен с лиц и компаний, причастных к незаконной продаже, хранению и изготовлению топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, там обнаружили 3 факта оптовой продажи бензина и 51 нелегальную заправку.

«Вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами, местной властью будем и впредь выявлять и пресекать работу нелегальных АЗС. Ведь речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и о безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать», — прокомментировал глава ГНС Сергей Верланов.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.