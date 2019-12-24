Налоговая взыскала почти 100 млн грн штрафов за незаконную продажу топлива

Государственная налоговая служба в течение 4 недель наложила штрафов на общую сумму 99,18 миллиона гривен с лиц и компаний, причастных к незаконной продаже, хранению и изготовлению топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, там обнаружили 3 факта оптовой продажи бензина и 51 нелегальную заправку.

«Вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами, местной властью будем и впредь выявлять и пресекать работу нелегальных АЗС. Ведь речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и о безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать», — прокомментировал глава ГНС Сергей Верланов.