День финансов, 10 января: о причинах инфляции, планах по-новому увольнять сотрудников и валютной либерализации

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Пятница, 10 января. Об инфляции и валютной либерализации от НБУ.
Покупать валюту онлайн можно будет не только в банках. В середине 2020 года Нацбанк разрешит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ, после имплементации закона о сплите. Также Нацбанк уточнил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.
Инфляция достигла шестилетнего минимума. По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – это самый низкий показатель за последние годы. Отметим, что в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году — 13,7%, в 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — 43,3%.
В то же время в Минэкономики утверждают, что в декабре цены в снизились из-за ревальвации гривны, снижения цены на природный газ для нужд населения на 11,2 % и расширения отдельных сегментов продовольственного рынка. Кроме того, министр Тимофей Милованов утверждает, что на сегодня монетарная политика НБУ слишком жесткая, нужна коррекция в сторону уменьшения учетной ставки. По его словам, такой шаг регулятора повлияет на курс валют, а также на инфляцию.
Сотрудников будут увольнять по-новому. Согласно проекту закона “О труде”, работодатель обязан предупредить за 90 дней работника, который в компании более 10 лет, и все три месяца платить зарплату. Но если человек хочет уйти раньше, то ему должны компенсировать эти дни в двойном размере.
Украина vs Польша. Где легче бизнесу. По мнению украинского бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицки, который ранее был мэром Варшавы, в Польше больше диалога между бизнесом и государством. Когда появляются новые законы или распоряжения, обычно эти документы готовятся в ходе обсуждения сторон. В Украине, по его мнению, надо расширять диалог бизнеса с властью при разработке новых законов, что поможет улучшить доверие между сторонами.
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