Удешевлению топлива мешает напряженность на внешних рынках - эксперты

Неопределенность с поставками нефтепродуктов из Беларуси и напряженность на мировом рынке нефти препятствуют снижению цен на нефтепродукты в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба “Консалтинговой группы А-95”.

“Неопределенная ситуация с поставками из Беларуси и напряженность на мировом рынке нефти становятся помехой дальнейшему снижению цен на нефтепродукты в Украине”, – говорится в сообщении.

По данным компании, с декабря 2019 года розничные цены на бензин А-92 снизились в среднем на 1,54 грн/л (5,6%), на бензин А-95 – на 1,56 грн/л (5,4% ), дизельное топливо – на 1,46 грн/л (5,2%).

“Цены имели потенциал к снижению еще на 1-1,5 грн/л, однако учитывая ряд негативных факторов, такая перспектива не выглядит уверенной”, – отмечают эксперты “Консалтинговой группы А-95».

По их данным, во второй половине декабря 2019 года – начале января 2020 года произошел рост оптовых цен на моторное топливо. В частности, с 2020 года все без исключения зарубежные поставщики дизельного топлива повысили цены на него в среднем на 10 долларов за тонну.

“Это стало следствием введения Украиной спецпошлины на трубопроводные поставки дизтоплива из России летом 2019 года, а также результатом резкого роста ставок фрахта за ужесточение международных требований к качеству судового топлива”, – подчеркнули в “А-95”.

Дополнительную напряженность на рынке создает неопределенность с импортом из Беларуси – крупнейшего поставщика нефтепродуктов на рынок Украины. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пока не достигли договоренностей по поставкам нефти в 2020 году с российскими нефтяными компаниями и были вынуждены ограничить экспорт топлива. В результате оптовое предложение топлива в начале января было фактически ограничено ресурсом Кременчугского НПЗ.

В компании также отмечают общую турбулентность на мировом рынке нефти, которая создает напряженность и неуверенность в прогнозах.

«Падение цен в декабре базировалось на укреплении гривны, профиците всех марок топлива и стабильности мировых котировок. В январе ситуация изменилась по всем пунктам, что будет диктовать трейдерам необходимость взять паузу до появления ясности с ключевыми факторами ценообразования», – сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.