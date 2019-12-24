Минсоцполитики и "секонд-хенд": из реестра исключены 79 организаций - получателей "гуманитарки"

Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций, их подозревают в реализации гумпомощи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Данное решение было принято на основании рекомендаций Рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины “О гуманитарной помощи” не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи”, – отметил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По словам Коваля, непредоставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями (по информации министерства, вещи из грузов “гуманитарной помощи” иногда продаются в магазинах и бутиках – вместо того, чтобы их бесплатно раздавать людям).

В целом в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций – получателей гуманитарной помощи.

“Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса “гуманитарной помощи”. Потому что время “схем на гуманитарке” прошло. Гуманитарная помощь – это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно”, – резюмировал Олег Коваль.