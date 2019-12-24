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Коломойский не смог добиться в суде ареста акций "дочки" Сбербанка в Украине

Коломойский не смог добиться в суде ареста акций "дочки" Сбербанка в Украине

Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл рассмотрение апелляционной жалобы связанной с олигархом Игорем Коломойским компании “Санаторий “Энергетик” на снятие ареста с акций “Сбербанка Украина”.

Известно, что 10 октября 2019 года Хозсуд г. Киева удовлетворил иск Сбербанка России о снятии ареста с акций его дочернего банка в Украине. В ноябре “Санаторий “Энергетик” подал апелляционную жалобу на это решение.

Теперь же Северный апелляционный хозсуд пришел к выводу об “отсутствии правовой связи между предметом спора по делу №910/10107/19 и правами ООО “Санаторий “Энергетик”, поскольку “вопрос о правах, интересах и обязанностях заявителя относительно сторон по делу судом первой инстанции не решался”.

Напомним, арест на акции “Сбербанка Украина” был наложен по иску компаний, связанных с Коломойским. Они пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения Гаагского суда. В мае 2018 года Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским компаниям $159 млн за захваченные активы в Крыму. Это решение стало прецедентным.

По материалам Finbalance
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