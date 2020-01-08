В Лас-Вегасе представили электровелосипед для езды по воде (фото, видео)

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Новозеландский стартап представил в Лас-Вегасе электровелосипед для езды по воде с педалями, электродвигателями и аккумулятором.
Байк Hydrofoiler XE-1 создала новозеландская компания Manta5 и показала на выставке CES в США.
У электровелосипеда есть педали, электродвигатель и аккумулятор. Колеса отсутствуют, вместо них – крылья из углеродного волокна, при помощи которых он может двигаться по воде со скоростью до 20 километров в час.
“У велосипеда есть подводные крылья, гребной винт, которые позволяют держаться на поверхности и двигаться вперед”, – пояснил генеральный директор Manta5 Грег Джонстон.
Заряда аккумулятора хватает примерно на час езды. Этого времени достаточно, чтобы, например, добраться от яхты до берега и обратно.
При езде на таком велосипеде умение плавать все же необходимо, ведь стоит только перестать крутить педали, как байк медленно уходит под воду.
Первый прототип велосипеда на подводных крыльях новозеландская компания представила в 2017 году. Первые тридцать Hydrofoiler XE-1 достались спонсорам, которые поддерживали разработку этого необычного транспортного средства с самого начала.
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