Крупные налогоплательщики в прошлом году перечислили в бюджет на 12% больше

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Крупные плательщики налогов (КПН) в 2019 году перечислили в бюджет 344,8 млрд грн, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом.
Об этом сообщает пресс-служба офиса крупных налогоплательщиков ГНС.
“В течение 2019 года плательщиками офиса КПН ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344,8 млрд грн. А это, в свою очередь, на 36,9 млрд грн или на 12% больше, чем в 2018 году”, – говорится в сообщении.
В частности, КПН в прошлом году уплатили 131,9 млрд грн налога на добавленную стоимость, 80,2 млрд грн налога на прибыль, 65,5 млрд грн акцизного налога с произведенных товаров.
Среди всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; среди поступлений от налога на прибыль – 75%, налога на добавленную стоимость – 54,8%, акцизного налога – 93,7%.
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