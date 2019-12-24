Крупные налогоплательщики в прошлом году перечислили в бюджет на 12% больше

Крупные плательщики налогов (КПН) в 2019 году перечислили в бюджет 344,8 млрд грн, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает пресс-служба офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

“В течение 2019 года плательщиками офиса КПН ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344,8 млрд грн. А это, в свою очередь, на 36,9 млрд грн или на 12% больше, чем в 2018 году”, – говорится в сообщении.

В частности, КПН в прошлом году уплатили 131,9 млрд грн налога на добавленную стоимость, 80,2 млрд грн налога на прибыль, 65,5 млрд грн акцизного налога с произведенных товаров.

Среди всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; среди поступлений от налога на прибыль – 75%, налога на добавленную стоимость – 54,8%, акцизного налога – 93,7%.